Mustafa Destici: İran'a Yapılanlar Türkiye'ye de Yapılacak

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırıları kınadı ve Türkiye'nin nükleer tesislerinin hızla tamamlandığını belirterek, 'İran'a yapılanlar Türkiye'ye de yapılacaktır' dedi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail- İran savaşına ilişkin, "Bugün İran'a yapılanlar, İran'dan sonra Türkiye'ye de yapılacaktır. Bizim de nükleer tesislerimiz hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Savunma sanayisinde dosta güven, düşmana korku salan çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Destici ilk olarak Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm 2'nci Etap Konut Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende ayrıca BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve çok sayıda kişi yer aldı.

Burada konuşan Mustafa Destici, Türkiye'nin her zaman barıştan ve dostluktan yana olduğunu belirterek, "Bizim bunu istememizle tüm dünyada gerçekleşmiyor. Dünyanın düzenini, barışını, kardeşliğini bozan yapılar ve kesimler var. Bunların başında da Siyonist ve terörist İsrail gelmektedir. Maalesef 23 Ekim'den beri Gazze'yi yerle bir etmiş on binlerce çocuğu, masum kadını ve sivil insanı öldürmüştür, katliam ve soykırım yapmıştır. Bir kez daha lanetliyoruz. İnşallah gün gelecek, belasını bulacaktır" diye konuştu.

İsrail- İran savaşına da değinen Destici, "Saldırma sebebi olarak İran nükleer silah yapma programına devam ediyormuş ve bundan vazgeçmesi gerekiyormuş. Bunu vazgeçirmek için bu saldırıları yapıyormuş. Bunu sadece İran yapmıyor. İsrail'in kendisinde de var. Size helal olan İslam ülkelerine niye yasak oluyor. Bu başka bir ülkeye saldırı sebebi olabilir mi? O zaman tüm ülkeler nükleer programlardan vazgeçip ellerindeki nükleer silahları imha etsinler. Siz ondan sonra başka bir ülkeye laf söyleyin. Bugün İran'a yapılanlar İran'dan sonra Türkiye'ye de yapılacaktır. Bizim de nükleer tesislerimiz hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Savunma sanayisinde dosta güven, düşmana korku salan çalışmalar gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne DOĞAN/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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