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Mustafa Destici: İçişleri Bakanlığı Anayasa ve Yasalara Uygun Hareket Etmiştir

Mustafa Destici: İçişleri Bakanlığı Anayasa ve Yasalara Uygun Hareket Etmiştir
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı basın toplantısında İçişleri Bakanlığı'nın müdahalelerinin anayasal çerçevede olduğunu vurguladı. CHP'yi eleştirirken, harp okullarının siyasetin konusu yapılmaması gerektiğine dikkat çekti, ayrıca ceza ve infaz sisteminde acil değişiklikler gerektiğini belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İçişleri Bakanlığımız, anayasa ve yasalara uygun olarak hareket etmişlerdir. CHP'nin grup başkanvekili, genel başkan yardımcısı ve milletvekilleri, anayasaya, yasalara değil, PKK'nın siyasi uzantısı DEM'e ve onun belediye başkanlarına sahip çıkmaktadır, asıl görülmesi gereken nokta budur." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, teğmenlerin yemin töreni mevzusunun kamuoyunda yoğun olarak gündeme taşınmaya çalışıldığını ifade etti.

"Geçmişte harp okulu eliyle darbe girişimlerine kalkışanlarla, harp okullarımızı bir ajan teşkilatının yuvası haline getirmeye çalışanların, biçimleri farklı olsa da maksatları ve mahiyetleri açısından aralarında hiçbir fark yoktur" ifadesini kullanan Destici, orduyu, güvenlik kuruluşlarını, buralara personel yetiştiren okulları, siyasi tartışmaların nesnesi yapmanın, bu kurumlara, millete ve Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar vereceğini belirtti. Destici, "Harp okullarımız siyasetin malzemesi yapılmamalıdır." diye konuştu.

Açıklamasında "yenidoğan çetesi"ne değinen Destici, "Ceza ve infaz sistemimizde, acilen köklü ve kapsamlı değişiklikler yapmak zorundayız. Kuvözdeki bebeklerimize kıyan hainleri de çocuklarımıza musallat olan sapıkları da hak ettikleri cezalarla yüzleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Destici, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri için toplantı salonuna girişinde yaşanan gerginliğe ilişkin soru üzerine, bu çirkinliğin, vandallığın yaşanmasını üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, yaşananları kınadı.

Destici, şunları kaydetti:

"Aslında onlar, DEM'li belediye başkanlarına yani terör örgütünün partisinin belediye başkanlarına sahip çıkıyorlar. Milletimizin bunu çok açık ve net bir şekilde görmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı durup dururken mi kayyum atamıştır. Yüzlerce belediyesi vardır DEM'in, niye 4 tanesine atamıştır. İçişleri Bakanlığı, anayasanın kendisine verdiği yetkiyle bunu yapmıştır. İçişleri Bakanlığımız, anayasa ve yasalara uygun olarak hareket etmişlerdir. CHP'nin grup başkanvekili, genel başkan yardımcısı ve milletvekilleri, anayasaya, yasalara değil, PKK'nın siyasi uzantısı DEM'e ve onun belediye başkanlarına sahip çıkmaktadır, asıl görülmesi gereken nokta budur. Artık bunu sözden fiiliyata çevirmişlerdir."

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Politika
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