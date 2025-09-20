Mustafa Destici'den Yunanistan'a Sert Yanıt

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'İsrail'in yaptığına soykırım diyemeyiz' açıklamasına ilişkin, "Onlara şunu hatırlatmak isteriz ki; 1974 Barış Harekatı şunu göstermiştir ki kimle anlaşırsanız anlaşın; Türkle karşı karşıya kaldığınızda akıbetiniz ya Ege sularında boğulmak ya da Kıbrıs'ta toprağa gömülmektir. Yunanistan şunu hiç unutmasın, o terörist ve Siyonist İsrail sizi kurtaramaz. Onunla birlikte tarihin çöplüğüne uçar gidersiniz" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği İl, İlçe Başkanları İstişare Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Destici konuşmasında, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 'İsrail'in yaptığına soykırım diyemeyiz' şeklinde açıklama yaptı. Peki ne diyeceğiz? Bunu söylemesinin iki sebebi var. Geçmişte aynı suçu kendileri işlediler. Mora'da, Selanik'te katliam ve soykırım yaptılar. Şimdiki Yunanistan'ın tamamı Osmanlı'nın idaresi altındaydı. Türk idaresi altındaydı. Dört asırdan fazla bir süre Osmanlı idaresinde kaldı. Osmanlı en güçlü olduğu dönemde 400-500 sene katliam, soykırım yapmadı. İsteseydi oradan bir tane Rum, Yunan kalmazdı. Tam tersine özgürlük, inanç hürriyeti verdi. Ama onlar gücü ilk ele geçirdiklerinde Mora'da bir gecede on binlerce Türk Müslümanı çocuk, kadın demeden kılıçtan geçirdiler. Kendi tarihlerinde de soykırım olduğu için şimdi soykırımcı İsrail'e sahip çıkıyor. İkinci sebebi de Türkiye düşmanlığı. İsrail'le birlikte olursa kendisinin paçayı kurtaracağını ya da Türkiye karşısında bir avantaj elde edeceğini söylüyor. Aynı şeyi uydusu konumundaki Rum kesimi de Kıbrıs'ta yapıyor. Onlara şunu hatırlatmak isteriz ki; 1974 Barış Harekatı şunu göstermiştir ki, kimle anlaşırsanız anlaşın; Türk'le karşı karşıya kaldığınızda akıbetiniz ya Ege sularında boğulmak ya da Kıbrıs'ta toprağa gömülmektir. Yunanistan şunu hiç unutmasın, o terörist ve Siyonist İsrail'de sizi kurtaramaz. Onunla birlikte tarihin çöplüğüne uçar gidersiniz" diye konuştu.

Destici, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili de "Geldiğimiz noktada 20-30 silah yakıldı. PKK, Pjak, Kandil, PYD, YPG, SDG silah bırakmadı. Bunların hiçbiri kendini feshetmedi. Mecliste bir komisyon kuruldu, bizim uyarılarımız olmasaydı, ifşa etmeseydik yasa ile komisyon kurulacaktı. DEM ve CHP, Yeni Yol Grubu yasa ile bir komisyon kurulmasını istiyordu. Biz yaptığımız açıklama ve görüşmeler neticesinde bunun gerçekleşmesini engelledik. Şimdi bir usul komisyonu var. Biz bu komisyonun çalışmalarına katılmadık. Fakat takip ediyoruz. Gelinen noktada somut bir şey yok, somut bir şey çıkması da mümkün değil. PKK'nın ve onun siyasi uzantılarının ya da İmralı canisinin talepleri belli. Bu talepleri Türk milletinin kabul etmesi mümkün değil. Terörle müzakere edilmez, terörle mücadele edilir ve kafası ezilerek yok edilir" ifadelerini kullandı.