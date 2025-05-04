Mustafa Destici'den Özgür Özel'e yönelik saldırıya sert tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti.

Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesi sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıya tepki gösterdi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEDİ

Destici paylaşımında "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan fiziki saldırıyı şiddetle lanetliyor, Sayın Özel'e aile efradına, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi Camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH SALDIRGAN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALIR"

Destici ayrıca "Terör ve şiddet kimden gelirse gelsin ve dahi kime yapılırsa yapılsın karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Özellikle siyaset kurumunda herkes sözünü söylemeli ve karşısındakinin fikrine de, sözüne de saygı duymalıdır.

Saldırının sebebi inşallah en kısa zamanda ortaya çıkarılır ve saldırgan hukuk önünde hak ettiği cezayı alır" ifadelerini kullandı.