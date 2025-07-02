Mustafa Destici'den Leman Dergisi'ne Sert Tepki

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Leman dergisinin Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edildiği görsellerine sert tepki gösterdi. Destici, derginin kapatılmasının yeterli olmadığını, karikatürü çizen ve yayınlayan kişilerin ağır cezalara çarptırılması gerektiğini belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Leman dergisine tepki göstererek, "Bu dergiyi kapatmak yetmez. Başta idarecileri olmak üzere bu karikatürü çizenler ve bunu yayınlayanlar öyle bir cezaya çarptırılmalı ki hukukumuz tarafından, bir daha hiç kimse bu İslam memleketinde, Türk-İslam devletinde İslam'a, Müslümanlara ve Peygamber Efendimize, kutsal kitabımıza saldırmayı, onunla alay etmeyi aklından dahi geçirememelidir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin birçok bölgesinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara dikkati çeken Destici, "Orman yangınları maalesef her yıl yaz aylarında ülkemizin en önemli problemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Milletçe her yıl bunun büyük bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Her yıl aynı uyarıları ve endişeleri dile getiriyoruz. Maalesef yangınların tamamına yakını önleyici tedbirlerin hala eksik olması, ihmal ve kasıt nedeniyle meydana geliyor. Ormanlarla birlikte maddi kayıpların yanında çevre, en önemlisi ekosistem büyük zararlar görürken, her orman yangınında sayısız orman canlısı da maalesef yanarak feci bir şekilde hayatını kaybediyor. Yangınları önleyici tedbirleri artırmak zorundayız. Yangınlara havadan müdahale edilmesi için gerekli uçak ve helikopter sayısını artırmak ve bu konuda da sürekli yeni planlar, yeni stratejiler gerçekleştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Akli yeterliliklerinin olmadığını hiç kimse bize anlatmaya kalkmasın"

Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü kınadığını belirten Destici, "Şimdi toplumumuz tarafından büyük bir infial oluşturuldu. Haklı bir tepki gösterilince dergi tarafından şöyle bir açıklama yapılıyor. 'Dünyada diyor, Muhammed ismi taşıyan 200 milyon kişi var. Filistin'de İsrail tarafından öldürülen mazlum Müslüman halkın haklılığını çizmek istemiş' şeklindeki hepimizin, herkesin aptal yerine konulmaya çalışıldığı açıklamaları da ayrıca kınıyorum. Bir tek siz mi akıllısınız. Biz ve milletimiz gerçeğin ne olduğunun farkında. Bizce gerek yok ama dergi yönetimini karikatürü çizen provokatörün sosyal medyada paylaştığı İslam ve Müslümanlar hakkında sarf ettiği, burada telaffuz edilemeyecek küfürlerini tekrar incelemeye ve herkesten yaptıkları açıklama için de ayrıca özür ve af dilemeye davet ediyorum. Konuya basit bir hakaretle, ahlak ve akıl yoksunu birilerinin İslam ve Müslüman düşmanlığı olarak bakmıyoruz. Gerçek, Batı'nın İslam düşmanlığıdır. Bunu biliyoruz ve buna göre davranmamız gerektiğini de herkese buradan ilan ediyoruz" diye konuştu.

"Bu dergiyi kapatmak yetmez"

Skandalla ilgili gözaltılar olduğunu belirten Destici, "Türkiye'de uzun yıllar yayıncılık yapan, sektörü ve kendi politik alanlarını domine eden, yayıncılığın ekonomisini ve sosyal ilişkilerini yönetebilen şahısların, yaptıkları bu eylemin suç olduğunu ve sonrasında yaşanacakları öngörebilecek akli yeterliliklerinin olmadığını hiç kimse bize anlatmaya kalkmasın" dedi.

"Bu dergiyi kapatmak yetmez. Başta idarecileri olmak üzere bu karikatürü çizenler ve bunu yayınlayanlar öyle bir cezaya çarptırılmalı ki hukukumuz tarafından, bir daha hiç kimse bu İslam memleketinde, Türk-İslam devletinde İslam'a, Müslümanlara ve Peygamber Efendimize, kutsal kitabımıza saldırmayı, onunla alay etmeyi aklından dahi geçirememelidir" diye devam eden Destici, "Bu sözde mizah dergisinin idarecilerini, bu çizimleri yapanları kınıyor ve lanetliyorum. Peygamber Efendimizi, kutsallarımızı ve değerlerimizi hedef aldığınız sürece hedefimizdesiniz diye de açıkça ilan ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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