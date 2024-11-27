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Mustafa Destici'den Bahçeli'nin "DEM ve İmralı yüz yüze görüşsün" çağrısına tepki

Mustafa Destici'den Bahçeli'nin
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Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP lideri Bahçeli'nin "DEM Parti ve İmralı yüz yüze görüşsün" çağrısına tepki gösterdi. Destici "Biz aynı yılanlarla aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım, teröristle, terörle, amansız, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürelim diyoruz" ifadelerini kullandı.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "DEM Parti ve İmralı yüz yüze görüşsün" çağrısına tepki gösterdi.

"AYNI YILANLARA BİR KEZ DAHA ISIRILMAYALIM DİYORUZ"

Destici "Biz aynı yılanlara aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım, teröristle, terörle, amansız, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürelim diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"MÜCADELEYE ARALIKSIZ DEVAM EDİLMELİ"

Yurttaki dağlarda, ovalarda terörist kalmadığını ifade eden Destici, "Ne var bugün, terör örgütü, neyle mücadele ediyoruz karşımızda, belediyelerde var, Meclis'te var, basında var, başka noktalarda var. 'Terörle ve teröristle müzakere değil, mücadele' diyoruz ve mücadeleye de aralıksız devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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