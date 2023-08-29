MÜSİAD Karabük Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Mustafa Yavuz'u Ziyaret Etti

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mustafa Yavuz ile Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı makamlarında ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz ile KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Vali Yavuz'u makamında ziyaret etti. Başkan Ünal, Vali Yavuz'a şehirle ve projelerle ilgili bilgi vererek işadamların sorunlarını dile getirdi. Kent ekonomisi ve MÜSİAD'ın hedeflerinden bahseden Ünal, Vali Yavuz'a görevinde başarılar diledi.

Daha sonra Rektör Kırışık ile görüşen Başkan Ünal, kentteki iş adamlarının yaptığı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Kırışık, nazik ziyaretleri ve güzel temennileri için MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - KARABÜK