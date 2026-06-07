AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Musalar bölgesinin "tabiat parkı" ilanına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Musalar bölgesinin "tabiat parkı" ilan edilmesinin doğal mirasın korunması ve bölge turizmine katkı sağlaması açısından kıymetli olduğunu belirtti.

Yenişehirlioğlu, yazılı açıklamasında Akhisar'ın doğal değerlerinden Musalar bölgesinin korunarak gelecek nesillere aktarılması ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi adına yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Musalar Tabiat Parkı'nın ilçe için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Akhisar'ımızın saklı kalmış bu doğa harikasını şehrimize kazandırmak için büyük bir heyecan ve özveriyle çalıştık. Uzun süredir takip ettiğimiz ve sonuçlanması adına emek verdiğimiz bu sürecin resmi statüye kavuşması, hem doğal mirasımızın korunması hem de bölge turizmine katkı sağlaması açısından son derece kıymetlidir."

Yenişehirlioğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek, Musalar Tabiat Parkı'nın Akhisarlılara hayırlı olmasını diledi.