Muş'ta Yeşil Sol Parti 2, Ak Parti'den ise 1 milletvekili meclise girdi

MUŞ - Muş'ta 14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekilliği Seçiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki parti vekil yolladı.

Milletvekili sayısı 4'ten 3'e düşen Muş'ta, 242 bin 647 kayıtlı seçmenden 191 bin 77'si sandık başına gitti. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre 861 sandıkta kullanılan oyların 183 bin 811'i geçerli, 7 bin 266 oy ise geçersiz sayıldı. Seçim sonucunda AK Parti 37 bin 707, Yeşil Sol Parti 94 bin 655, MHP 30 bin 574, İYİ Parti 10 bin 220 oy aldı. Yeşil Sol Parti'den Sezai Temelli ve Sümeyye Boz (38), AK Parti'den ise Mehmet Emin Şimşek milletvekili olarak TBMM'ye gitmeye hak kazandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise 861 sandıkta 242 bin 647 seçmenden 190 bin 914 seçmen oy kullandı. Oyların 6 bin 616'sı geçersiz, 184 bin 298'i de geçerli sayıldı. Resmi olmayan bu sonuçlara göre oyların 72 bin 102'sini Recep Tayyip Erdoğan alırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise 108 bin 519'unu aldı. Seçime iki gün kala adaylıktan çekilen Muharrem İnce 557 oy alırken, Sinan Oğan ise 3 bin 120 oy aldı.