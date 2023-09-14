Muratpaşa Belediyesi, Prag 6 Belediyesi'ne Türk-Çek dostluk parkları önerdi

Muratpaşa Belediyesi, Çekya Prag Türk Büyükelçiliği'nin Cumhuriyetin 100'üncü yılı anısına bir parka Atatürk heykeli yerleştirme talebini reddeden kardeş kenti Prag 6 Belediyesi'ne, karşılıklı olarak iki ülkenin kurucu liderlerinin adını taşıyan Türk-Çek dostluk parklarının kurulmasını önerdi. Belediye, Büyükelçi Egemen Bağış'la koordinasyon içinde yürüttüğü süreçten sonuç alamazsa kardeş kent protokolünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik iftiralar nedeniyle sona erdirecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yılı ansına Çekya Prag Türk Büyükelçiliği, ağustos ayında elçilik binasının da bulunduğu Ankara Caddesi'ndeki parka Atatürk heykeli koymak istedi. Talep, Prag 6 Belediye Meclisi'nce reddedildi. Gerekçe olarak 1915 olayları gösterildi. Büyükelçi Egemen Bağış, karara tepki gösterirken konuyla ilgili sürecin henüz tamamlanmadığını söyledi.

Gelişmeler üzerine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Eylül 2022'de Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın da eşlik ettiği törenle kardeş kent olduğu Prag 6 Belediye yönetimine hitaben mektup yazdı. Uysal, kararın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e iftira niteliği taşıdığını ve derhal gözden geçirilmesini istedi. Uysal, aksi takdirde kardeş kent protokolünün tek taraflı feshedileceğini bildirdi.

Görüşmeler Büyükelçi Bağış'la koordinasyon içinde devam ederken Başkan Uysal, yeni bir öneri sundu. Başkan Uysal, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çekoslovakya'nın ilk cumhurbaşkanı Tomas Garrigue Masary adına Türk-Çek dostluk parklarının iki ilçede kurulmasını önerdi.

Uysal'ın önerisi, Prag 6 Belediye Meclisi'nce değerlendirilecek. Aksi yönde bir karar daha alınması durumunda kardeş kent protokolünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik iftiralar nedeniyle sona erdirecek. - ANTALYA