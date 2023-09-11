Muratpaşa Belediyesi ile Macaristan'ın Zigetvar şehri arasında 'kardeş kent' protokolü imzalandı. Protokol kapsamında tarihi ve kültürel geleneklerin canlandırılması, turizm ve kültürel mirasın korunmasına dair ortak çalışmalar yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi ile Macaristan'ın Zigetvar şehri arasında "kardeş kent" protokolü imzalandı.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 7-10 Eylül'de Macaristan'ın Zigetvar şehrinde bu yıl 191'incisi düzenlenen "Zrinyi Günleri" etkinliğine katıldı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden heyetlerin de yer aldığı etkinlikte, Başkan Uysal ve Zigetvar Belediye Başkanı Peter Vass "kardeş kent" protokolünü imzaladı.

Zigetvar Belediyesi meclis binasında gerçekleşen imza töreninde, tarihi ve kültürel geleneklerin canlandırılması, turizm, kültürel mirasın korunmasına dair ortak çalışma kararları alındı.

Başkan Uysal, imza töreninde Zigetvar'la ortak bir geçmiş paylaştıklarını belirterek, "Ortak anılar geleceğimiz için barış, kardeşlik ve fayda üretsin." dedi.