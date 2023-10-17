Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da partisinin yeni seçilen İl Başkanı Nail Kamacı ve yönetimini ziyaret etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da partisinin yeni seçilen İl Başkanı Nail Kamacı ve yönetimi kurulunu ziyaretinde, "Önümüzde bir yerel seçim süreci var. Hep birlikte, bütünlük içinde, kol kola demokratik sürecin bütün olanaklarını kullanarak şehirlerimize sahip çıkacağız" diye konuştu.

Başkan Uysal, partisinin Antalya'da kongre süreçlerini tamamlamasının ardından yeni seçilen örgüt yönetimlerini ziyaret etti. Başkan Uysal, ziyaretlerine il başkanlığından başladı. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve yönetim kuruluna başarı dileklerini ileten Uysal, "Önümüzde bir yerel seçim süreci var. Hep birlikte, bütünlük içinde, kol kola demokratik sürecin bütün olanaklarını kullanarak şehirlerimize sahip çıkacağız" dedi.

Partisinin sahip olduğu demokratik gelenek ve uzlaşı kültürünün Türkiye'ye örnek nitelikte olduğunu dile getiren Başkan Uysal, "Bunun en güzel örneğini de geçtiğimiz Antalya İl Kongresi'nde hep birlikte gördük, gösterdik, sergiledik. Katkı koyan herkese bir partili olarak teşekkür ediyorum. Yarışan bütün arkadaşlara da bir partili olarak teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İl Başkanı Kamacı ise seçimlerinde güzel bir kardeşlik örneğinin yaşandığını belirtirken Başkan Uysal'a ziyareti için teşekkür etti. Kamacı, "Yerel seçimlerde partimizi en üst noktaya çıkarmak benim, yönetim kurulu üyelerinin, kadın kollarının, gençlik kollarının görevi. Sizlerin de katkısı ve desteğiyle bunları başaracağımızdan eminim" dedi.

Başkan Uysal, il başkanlığının ardından Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez ve yönetim kurullarını makamında ziyaret ederek başarılar diledi.