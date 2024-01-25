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Murat Kurum'un vaatlerini açıkladığı toplantıya Naci Görür de katıldı

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Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum bugün geniş bir katılımın olduğu etkinlikle vaatlerini açıkladı. Konuşmasında deprem ve kentsel dönüşüme büyük bir alan ayıran Kurum'u dinleyenler arasında Prof. Dr. Naci Görür de yer aldı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda, vaatlerini açıkladı. Kurum'u, deprem ve kentsel dönüşüm alanındaki fikirleriyle tanınan Prof. Dr. Naci Görür de dinledi.

DEPREM BAŞLIĞINA GENİŞ YER AYIRDI

İBB adayı Murat Kurum hazırladıkları "Sistem İstanbul" yönetim yaklaşımıyla ulaşımdan kentsel dönüşüme, kadın, genç ve çocuklardan engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlere, tarımdan sıfır atığa kadar birçok alanda projelerini açıkladı. Kurum çeşitli sorunlara ilişkin getireceklerini söylediği projelerini tek tek anlatırken; deprem ve kentsel dönüşüm başlığına ise programda geniş bir yer ayrıldı.

NACİ GÖRÜR DE KATILIMCILAR ARASINDAYDI

Etkinliğin en dikkat çeken konuğu ise deprem ve kentsel dönüşüm alanındaki fikirleriyle öne çıkan Prof. Dr. Naci Görür oldu. Kurum konuşmasının bir bölümünde "Naci Hocam da burada, eminim bana katılacaktır" diyerek Profesör'ü işaret etti. Kameralar o anda Görür'ü gösterdi.

Murat Kurum'un vaatlerini açıkladığı toplantıya Naci Görür de katıldı

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Politika

Murat Kurum Naci Görür Deprem Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Sezgin Avcı:

Korku politikası çok iyi yapıyorlar bu işi

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