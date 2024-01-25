Murat Kurum'un vaatlerini açıkladığı toplantıya Naci Görür de katıldı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda, vaatlerini açıkladı. Kurum'u, deprem ve kentsel dönüşüm alanındaki fikirleriyle tanınan Prof. Dr. Naci Görür de dinledi.

DEPREM BAŞLIĞINA GENİŞ YER AYIRDI

İBB adayı Murat Kurum hazırladıkları "Sistem İstanbul" yönetim yaklaşımıyla ulaşımdan kentsel dönüşüme, kadın, genç ve çocuklardan engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlere, tarımdan sıfır atığa kadar birçok alanda projelerini açıkladı. Kurum çeşitli sorunlara ilişkin getireceklerini söylediği projelerini tek tek anlatırken; deprem ve kentsel dönüşüm başlığına ise programda geniş bir yer ayrıldı.

NACİ GÖRÜR DE KATILIMCILAR ARASINDAYDI

Etkinliğin en dikkat çeken konuğu ise deprem ve kentsel dönüşüm alanındaki fikirleriyle öne çıkan Prof. Dr. Naci Görür oldu. Kurum konuşmasının bir bölümünde "Naci Hocam da burada, eminim bana katılacaktır" diyerek Profesör'ü işaret etti. Kameralar o anda Görür'ü gösterdi.