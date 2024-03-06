Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç

31 Mart yerel seçimlerinde sonucu en çok merak edilen illerin başında İstanbul geliyor. Hal böyleyken anket şirketleri de megakent özelinde her gün yeni bir araştırma yaparak vatandaşların nabzını tutuyor.

AZ FARKLA İMAMOĞLU ÖNDE

Son olarak ALF Araştırma şirketi İstanbul anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 4 bin 400 kişiyle yapılan araştırmaya göre; Ekrem İmamoğlu'na oy vereceklerin oranı yüzde 37,8 olurken, tercihini Murat Kurum'dan yana kullananların oranı ise yüzde 36,9 olarak belirlendi.

ANKETTEN ÇIKAN SONUÇ ŞÖYLE;