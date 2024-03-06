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Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç

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Yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul'da yapılan son ankete göre; Ekrem İmamoğlu yarışı az farkla önde götürüyor. İmamoğlu'nun yüzde 37,8'lik kesimin desteğini aldığı ankette, Murat Kurum'a destek ise yüzde 36,9'da kaldı. Aynı ankette diğer adaylar ise yüzde 4 civarında oy aldı.

31 Mart yerel seçimlerinde sonucu en çok merak edilen illerin başında İstanbul geliyor. Hal böyleyken anket şirketleri de megakent özelinde her gün yeni bir araştırma yaparak vatandaşların nabzını tutuyor.

AZ FARKLA İMAMOĞLU ÖNDE

Son olarak ALF Araştırma şirketi İstanbul anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 4 bin 400 kişiyle yapılan araştırmaya göre; Ekrem İmamoğlu'na oy vereceklerin oranı yüzde 37,8 olurken, tercihini Murat Kurum'dan yana kullananların oranı ise yüzde 36,9 olarak belirlendi.

ANKETTEN ÇIKAN SONUÇ ŞÖYLE;

  • Ekrem İmamoğlu: Yüzde 37,8
  • Murat Kurum: Yüzde 36,9
  • Meral Danış Beştaş: Yüzde 4,6
  • Buğra Kavuncu: Yüzde 4,3
  • Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 4,1
  • Mehmet Altınöz: Yüzde 4
  • Diğer: Yüzde 5,2

Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç

Kaynak: Haberler.com / Politika

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

o zen:

İmamoğlu daha yüksek fark atıyor Murat kuruma, en az %3 fark var arada. İmamoğlu kesin kazanır

22
22
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Can Sevgi Zorlu:

Helal

24
16
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Bülent Tokmak:

İmamoğlu diyoruz

9
10
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Selim Güler:

Secim günü görürüz kim kime fark atiyor

3
3
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Uğur Dindar:

Kurum 8 km :)

2
1
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Fakır:

imam kurum

2
0
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