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Meclis'te tansiyon yükseldi! Bakan Kurum, CHP'li vekilin getirdiği pis suyu yere fırlattı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li vekil İlhami Özcan Aygun'un masasına getirdiği Ergene Nehri'ndeki pis suyu yere fırlattı. Meclis'te tansiyon yükselince, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oturuma ara verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bağlı kuruluşların 2025 bütçesi görüşüldü. Söz alarak kürsüye gelen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Kazdağları'na ve Ergene Nehri'ndeki su kirliliğine dikkat çekti.

"KENDİ ELLERİMLE GİDİP ALDIM"

Aygun bir elinde Kazdağları'ndaki ağaçlardan getirdiği kozalağı, diğer elinde de Ergene Nehri'nden getirdiği pis su dolu şişeyi gösterdi. Aygun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bütçenin Komisyon görüşmelerinde İzmir Körfezi'nden getirdiği pis su dolu kavanozu hatırlatıp, "Ergene Nehri işte bu arkadaşlar. Cumartesi günü gidip kendi ellerimle Ergene Nehri'nden bu suyu aldım. Yani kimseye getirtmedim, kendi ellerimle aldım. Ama ne oldu bilir misiniz? Bakanlık elini yüzüne bulaştırdı. Kaynakları heba ettiniz. Şimdi Tarım Bakanlığı Ergene Nehri'ni temizlemeye devam ediyor ama benim bölgemde, Trakya'da insanlar kanserden ölüyor." dedi.

Aygun, konuşması bitince de TBMM'de bakanlar tarafında oturan Murat Kurum'un masasına kozalak ve pis su dolu şişeyi koydu.

Murat Kurum masasına getirilen Ergene'den gelen pis suyu fırlattı

MURAT KURUM SİNİRLENDİ

Murat Kurum aniden kalkıp masadaki kozalağı ve pis su dolu şişeyi fırlattı. Kurum'un hareketinden sonra tansiyon yükseldi. AK Partili vekiller de tartışmaya dahil olunca TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyye Önder yaşanan gerginliğin ardından TBMM Genel Kurulu oturumuna 20 dakika ara verdi.

Meclis'te tansiyon yükseldi! Bakan Kurum, CHP'li vekilin getirdiği pis suyu yere fırlattı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (38)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Chp Türkiye cumhuriyetinin en büyük sorunudur önüne çekilmiş settir

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Ülkede iki üç kelimeyi bi araya getiremeyenler bile bakan oluyor

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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Belediye başkanı olamayacak adam bakan olmuş

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Haber Yorumlarıisa kızmaz:

Bakan’ın bu hareketi hiç olmamış. Temsil ettiği makama uygun hareket etmesi lazım. Milletvekili olsa tamam ama bakanlık makamındaki bir şahsın bu hareketi teamüllere aykırı. Geniş karınlı olmak lazım. Muhatabı sonuna kadar önemseyerek dinlemeli. Yanlış ise yanlış olduğunu delilleri ile ispat etmelidir.

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Haber YorumlarıMustafa Engin:

murat bey içseydin ya suyu

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Haber Yorumlarıtarık usta:

bakana bu yakışmadı anaokulu koltuğynda değilsin

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Haber YorumlarıDüsünür:

Sirri baba candir

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Herseyı koy bır kenara koca meclisi demli bi pkk lı yonetiyor buda akpp nin chp nin mhp nin bu ülkeye ihanetidir

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Türkiye cumhuriyetini bu hale getirenlere hiç mi laf yok

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Haber YorumlarıHalit:

yalancının evi yanmış kimse inanmamış

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