Meclis'te tansiyon yükseldi! Bakan Kurum, CHP'li vekilin getirdiği pis suyu yere fırlattı

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bağlı kuruluşların 2025 bütçesi görüşüldü. Söz alarak kürsüye gelen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Kazdağları'na ve Ergene Nehri'ndeki su kirliliğine dikkat çekti.

"KENDİ ELLERİMLE GİDİP ALDIM"

Aygun bir elinde Kazdağları'ndaki ağaçlardan getirdiği kozalağı, diğer elinde de Ergene Nehri'nden getirdiği pis su dolu şişeyi gösterdi. Aygun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bütçenin Komisyon görüşmelerinde İzmir Körfezi'nden getirdiği pis su dolu kavanozu hatırlatıp, "Ergene Nehri işte bu arkadaşlar. Cumartesi günü gidip kendi ellerimle Ergene Nehri'nden bu suyu aldım. Yani kimseye getirtmedim, kendi ellerimle aldım. Ama ne oldu bilir misiniz? Bakanlık elini yüzüne bulaştırdı. Kaynakları heba ettiniz. Şimdi Tarım Bakanlığı Ergene Nehri'ni temizlemeye devam ediyor ama benim bölgemde, Trakya'da insanlar kanserden ölüyor." dedi.

Aygun, konuşması bitince de TBMM'de bakanlar tarafında oturan Murat Kurum'un masasına kozalak ve pis su dolu şişeyi koydu.

MURAT KURUM SİNİRLENDİ

Murat Kurum aniden kalkıp masadaki kozalağı ve pis su dolu şişeyi fırlattı. Kurum'un hareketinden sonra tansiyon yükseldi. AK Partili vekiller de tartışmaya dahil olunca TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyye Önder yaşanan gerginliğin ardından TBMM Genel Kurulu oturumuna 20 dakika ara verdi.