Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Fatih'te esnaf ziyaretinde bulundu.

Kurum, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile tarihi yarımadada ziyaretler gerçekleştirdi.

Esnaftan Kapalıçarşı ve Eminönü çevresinde yaşanan otopark sorununa dair taleplerini dinleyen Kurum, göreve gelir gelmez bunun için çalışacağını söyledi.

Kapalıçarşı'nın otopark sorununu çözeceğini belirten Kurum, "Turistlerimiz buraya güvenle gelecek. Daha fazla gelecek. Esnafımız mutlu olacak. Hızlı bir şekilde çözeceğiz, merak etmeyin." diye konuştu.