Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul yanıtı: Projenin tamamı sosyal konuttur

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Kanal İstanbul' iddiasına verdiği yanıtta "Lüksü konutlar yapılıyor dediler buradaki projenin tamamı sosyal konuttur" dedi.

Murat Kurum TV100 canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ÖZGÜR ÖZEL'E KANAL İSTANBUL YANITI

Kurum, TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'in "CHP Lideri, Kanal İstanbul güzergahındaki projelerin başladığını söyleyerek 'Avrupa yakasının en önemli alanlarında rant alanı oluşturulduğuna yönelik iddialarını peş peşe sıraladı. Projedeki son durum ne?" sorusuna da yanıt verdi.

Kurum soruya verdiği yanıtta " Özgür Özel'in söylediği alanda 250 bin sosyal konut kapsamında sosyal konutlar yapılıyor. Lüksü konutlar yapılıyor dediler buradaki projenin tamamı sosyal konuttur" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde "Kanalı daha yapamıyorlar, ona İstanbul'un muhafızı Ekrem İmamoğlu engel oluyor. Ama etrafındaki konutların inşaatına başlamışlar. Neden? Söz vermişler. Satmışlar" açıklamasında bulundu.