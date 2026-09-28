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Murat Kurum, Çekmeköy Belediye Başkanı Çerkez ile kentsel dönüşümü görüştü

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Murat Kurum, Çekmeköy Belediye Başkanı Çerkez ile kentsel dönüşümü görüştü
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Bakan Murat Kurum, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti. Görüşmede ilçenin kentsel dönüşüm başta olmak üzere ihtiyaçları, devam eden çalışmaları ve projeleri değerlendirildi; Kurum, İstanbul için güç birliğiyle çalışmaya devam edileceğini belirtti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti.

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çekmeköy Belediye Başkanımız Sayın Orhan Çerkez'i Bakanlığımızda kabul ettik. İlçemizin başta kentsel dönüşüm olmak üzere ihtiyaçlarını, devam eden çalışmalarını ve önümüzdeki döneme ilişkin projelerini değerlendirdik. İstanbul'umuz için güç birliği ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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