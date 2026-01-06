AK Partili Cıngı: '2026 yılında daha aktif olmak için azami gayreti göstereceğiz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile 2025 yılı meclis faaliyetlerini açıkladı.

Cıngı paylaşımında, "2025 yılı içerisinde TBMM Genel Kurulu'nda 5 kez kürsüden konuşma yapıp ülke ve şehrimizle alakalı konuları aktardık. Toplamda 45 dakikalık kısmı Meclis Genel Kurulu'nda olmak üzere 187 dakika söz aldık. Bu konuşmalarda sarf ettiğimiz toplam 14 bin 623 kelime içerisinde 198 kez Kayseri, 102 kez Erciyes, 114 kez mesleki eğitim ifadelerini kullandık. 2026 yılında da Allah'ın inayeti ve hemşehrilerimizin desteğiyle halkımıza daha fazla layık olmak, Kayserimizi Meclis'te daha etkin temsil etmek ve memleket meselelerinin çözümünde daha aktif olmak için azami gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ