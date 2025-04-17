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Mülakat Mağduriyeti Yaşayan Öğretmen Adayının Davası Kazandı

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Eğitim Gücü-Sen, mülakat mağduriyeti yaşayan bir öğretmen adayı için açılan davanın olumlu sonuçlandığını açıkladı. Bu karar, sözleşmeli öğretmen istihdamı sürecinde emsal teşkil ediyor.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası ( Eğitim Gücü-Sen), mülakat mağduriyeti yaşayan bir öğretmen adayı için açılan davanın olumlu sonuçlandığını, verilen kararın emsal olması açısından önemli olduğunu açıkladı.

Eğitim Gücü-Sen'den yapılan açıklamada, "Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası olarak, mülakat mağduriyeti yaşayan öğretmen adayı adına açmış olduğumuz dava davacı lehine karar çıkmıştır. Eğitim Gücü-Sen Avukatımız Cengiz Demirtaş'ın yürüttüğü dava öğretmen adayının lehine sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Verilen kararın bir emsal olması açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu kararla birlikte ilk defa 2024 Sözleşmeli Öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınav sürecinde düşük puan verilerek kontenjan dışı kalan öğretmen adayının davası olumlu sonuçlanmıştır. Bu dava bir ilk emsal olması açısından önemlidir. Öğretmen adayının mülakat sonucuna itirazının reddine yönelik işlemi hukuka uygun bulmayarak mülakat işlemi iptal edildi" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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