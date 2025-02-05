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Muhtar Ayşe Yılmaz Gönen'den Mahalle Sakinlerine Yeni Hizmetler

Muhtar Ayşe Yılmaz Gönen'den Mahalle Sakinlerine Yeni Hizmetler
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde görev yapan tek kadın muhtar Ayşe Yılmaz Gönen, mahalle halkının ihtiyaçları için çeşitli projeler hayata geçiriyor. Son olarak, mahalle sakinlerinin katkılarıyla taziye çadırı, masa, sandalye ve küçük sehpalar temin ederek hizmete sundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen, mahalle halkı için hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Bir çok projeyi hayata geçiren Gönen, şimdi de mahalle sakinlerinin katkılarıyla sandalye, masa, taziye ve mevlit çadırı ile küçük sehpalar temin ederek mahalle halkının hizmetine sundu.

İlçenin tek kadın muhtarı olan Gönen, göreve başladığından bu yana mahallelinin ihtiyaçlarını karşılamak adına çeşitli projeleri hayata geçirdi.

İlk olarak mahallelinin işlerini zamanında yapabilmeleri için bir muhtarlık bürosu kuran Gönen, ardından ihtiyaç sahibi kişiler için 'Mutlu Giyim Evi'ni hizmete açtı. Şimdi de mahalle sakinlerinin katkılarıyla sandalye, masa, çay ocağı, taziye ve mevlit çadırı ile küçük sehpalar temin ederek mahalle halkının hizmetine sundu.

"Her şey mahallem için" diyen Muhtar Ayşe Yılmaz Gönen, hizmetlerin artarak devam edeceğini belirterek, "Seçimde mahalle halkıma verdiğim sözleri sırasıyla yerine getiriyorum. Önce muhtarlık ofisini, ardından Mutlu Giyim Evi'ni, şimdi de mahallemin hayırseverlerinin desteğiyle taziye çadırı, sandalyeler, masalar, çay ocağı ve küçük sehpalar temin ettik. Bu malzemeler mahallemizde taziye ve mevlitlerde kullanılacak. Mahallem için vaatlerimi sırasıyla yaparak hizmet etmeye devam edeceğim." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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