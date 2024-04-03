Muhsin Dere, Sungurlu Belediye Başkanlığına seçildi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sungurlu Belediye Başkanlığına seçilen Muhsin Dere, görevi Belediye Başkanı Vekili Mesut Özsaray'dan devraldı.

Dere, devir teslim töreni öncesi Sungurlu İlçe Seçim Kurulu'na giderek, Seçim Kurulu Başkanı Gülden Karadayı'dan mazbatasını aldı.

Daha sonra Sungurlu Belediyesine giden Dere, burada partililer tarafından karşılandı.

Dere, belediye hizmet binası bahçesindeki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, seçimden 45 gün önce verdiği sözü yerine getirerek Sungurlu Belediyesinde yeniden üç hilali dalgalandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sungurlu'da güzel birliktelik sağladıklarını belirten Dere, "Şu tabloya görüp gururlanmamak, duygulanmamak mümkün değil. Allah bütün kardeşlerimizden razı olsun. 45 gündür Sungurlu'da ulaşmadık kimse bırakmadık. Oda başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz bize omuz verdi, çünkü bunun sadece siyasi bir dava olmadığını biliyorlardı. Gelecek nesillerimiz için buraya aday olduğumuzu, sizlerle omuz omuza olduğumuzu biliyorlardı. Bu birlikteliğin sonucunda da çok şükür önce Çorum'da rekor oy geldi. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Sungurlu'yu hep birlikte yöneteceklerine dikkati çeken Dere, "Sungurlu'yu mahalle muhtarlarıyla, meslek odalarıyla, derneklerle istişare halinde yöneteceğiz. Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz. Gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte yöneteceğiz. Ne söz verdiysek inşallah bir bir yapıldığını sizlere göstermiş olacağız." diye konuştu.

Özsaray'ın çiçek takdiminin ardından makam odasına geçen Dere, görevine başladı.

Dere, 2018-2023 yıllarında Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.