Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ceza

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. İnce'nin cezası, 7 bin TL para cezasına çevrildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, 2016 yılında CHP milletvekili olarak geldiği Uşak'ta yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada İnce'ye 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ceza iyi hal indirimi uygulanarak 11 ay 20 güne düşürüldü. Bu ceza da 7 bin TL para cezasına çevrildi.

İnce'nin avukatı Eylem Dudu, kararı temyiz edeceklerini açıkladı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / Politika