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Muharrem İnce Yalova'da esnaf ziyaretinde bulundu

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet, İstanbul ve Mimar Sinan caddelerinde esnafı ziyaret eden İnce, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bir televizyon programında 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yaşananları hatırlatmasına ilişkin soru üzerine İnce, "CHP'nin sisteminin çöktüğünü hepimiz biliyoruz. Sonuçlarla ilgili bana bilgi veremedikleri için ben de ikinci tura kaldık mı, kalamadık mı bilmediğim için ortalığa çıkamadığımı, Engin Altay ile bunu defalarca konuştuğumuzu, kendisinin de açıklamaları olduğunu biliyorsun. Bak İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun dikkat et." yanıtını verdi.

İnce'ye, sosyal medya hesabından yaptığı "son oy bölücü" paylaşımı da hatırlatıldı.

Türkiye ile ilgili tahminlerinin, öngörülerinin çıktığını dile getiren İnce, şöyle konuştu:

"Kars'tan Edirne'ye 'Muharrem İnce haklıymış' yazılarını görüyorum. Biz Memleket Partisi olarak geleceği konuşuyoruz, 'Geleceğimizi geri alacağız' diyoruz. Popülist söylemler peşinde değiliz, 'Akıl, adalet, ahlak, üretim, hakça paylaşım' diyoruz. Bunu söylemeye, milletimizi uyarmaya, milletimize tepenin arkasını göstermeye mecburuz. Tek başıma kalsam da bu doğruları söylemeye devam edeceğim."

Kaynak: AA / Politika

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