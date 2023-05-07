Muharrem İnce: 'Seçilir seçilmez Kızılay Başkanı'nı görevden alacağım'

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "99 yıl önce burada Kızılay'ın çadırında kalan dedeme bedava çadır veren Kızılay, Maraş, Antep, Adıyaman, Hatay'da çadır sattı. İlk işim ne biliyor musunuz? Seçilir seçilmez Kızılay Başkanı'nı görevden alacağım" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova'da vatandaşlarla buluştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Muharrem İnce, sosyal medyada sahte dekont ve iftiralarla partisinin yıpratılmaya çalışıldığını söyledi. İnce, "Cumhuriyet tarihinde bana atılan iftira kadar, benimle ilgili düzenlenen sahte belge, dekont kadar hiç kimseye yapılmadı. Hem PKK'nın hem Hizbullah'ın hem FETÖ'nün tek saldırdığı tek kişi Muharrem İnce. Sabah PKK'lılar milyon dolarlık sahte dekont çıkarıyor. Öğlen Hizbullahcılar ' Muharrem İnce camileri yıkacak' diyor. Akşam üstü FETÖ'cüler başka bir dekont yayınlıyor. 'O yurt ne olursa olsun, bir yurtta bir çocuğa tecavüz olursa o yurdu yıkarım' dedim. Bunu alıp 'Kur'an kurslarını yıkacak, camileri yıkacak' diye iftira atan alçaklar var" dedi.

İnce'nin konuşmasının devam ettiği sırada bir genç, miting alanından sahneye güneş gözlüğü attı. Hediye olarak atılan güneş gözlüğünü takıp poz veren İnce, daha sonra gözlüğü sahibine geri verdi.