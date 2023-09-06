Muharrem İnce, Meral Akşener ile görüştü
MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. İnce, Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti ve görüşme 1 saat sürdü.
MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.
Muharrem İnce, Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. İnce'yi parti binası önünde İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak ve Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu karşıladı. İki liderin basına kapalı toplantısı, 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika