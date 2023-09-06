Muharrem İnce, Meral Akşener ile görüştü

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. İnce, Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti ve görüşme 1 saat sürdü.