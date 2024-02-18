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Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin belediye başkan adaylarını tanıttı

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Marmaraereğlisi'nde partisinin seçim ofisini ziyaret ederek belediye başkan adaylarını tanıttı. İnce, vatandaşlara seslenerek partisine oy vermeye çağırdı ve Memleket Partisi'nin iktidar olacağını dile getirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Marmaraereğlisi'nde partisinin seçim ofisini ziyaret etti, belediye başkan adaylarını tanıttı.

İnce, Yeniçiftlik Mahallesi'nde partililerce karşılandı.

Otobüsten vatandaşları selamlayan İnce, seçim ofisini ziyaret ederek partililerle fotoğraf çektirdi, ardından Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi.

Seçmeni, partisine oy vermeye çağıran İnce, "Türkiye'yi ikili yapıya mahkum ettiler, Cumhur mu, Millet mi? 'Ne cumhur, ne Millet, tek yol memleket' diyoruz. Ben sizin yerinizde olsam yerel ölçekte oy verirken ithal adaya oy vereceğime komşumun oğluna oy veririm. Geçmişe takılıp kalmayın, önümüze bakalım. Rahmetli Ecevit tek belediye, Bayrampaşa Belediyesi'ni aldı ve oradan yürüdü, 'güvercin'i iki kere iktidar yaptı." diye konuştu.

İnce, Marmaraereğlisi'nden yola çıkarak Memleket Partisi'ni iktidar yapacağını dile getirdi.

Seçmenin, Marmaraereğlisi adayına gönül rahatlığıyla oy verebileceğini ifade eden İnce, "Sandık başına gittiğinizde bu kutuplaşmaya son vermek istiyorsanız oyunuzu basacaksınız nazar boncuğunun üstüne. Sandıkta memleketi ve Memleket Partisi'ni unutmayın." dedi.

İnce, daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Barış Tunca, Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayı Mithat Soylu, Hayrabolu Belediye Başkan Adayı Mehmet Yılmaz, Ergene Belediye Başkan Adayı Levent Filizli ve Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Harun Eligüzel'i tanıttı.

Kaynak: AA / Politika

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