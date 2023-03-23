Muharrem İnce için toplanan imza sayısı büyük hayal kırıklığı yarattı

Özellikle gençlerin kendisine büyük destek verdiğini ifade eden ve her fırsatta 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fazla oy alacağını belirten Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olması için 2 güne yakın sürede 34 bine yakın imza toplanması büyük hayal kırıklığı yarattı.

Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. YSK tarafından başvurusu kabul edilen 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplamaları gerekiyor.

27 MART'A KADAR ZAMANI VAR

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, imza toplama sürecinin 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edeceğini dile getirdi.

İNCE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

İmza süreci devam ederken adaylar arasında en büyük hayal kırıklığı yaratan isim Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. Her fırsatta gençlerin kendisini cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini ifade eden ve 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fazla oy alabileceğini belirten İnce için dün sabahtan beri verilen imza sayısı 33 bin 820 oldu.

Saat 13:15 itibarıyla imza sürecinde son durum;