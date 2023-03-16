Muharrem İnce: Durumu değerlendiriyorum, günü geldiğinde Kemal Bey lehine çekilirim

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım. Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim" açıklamasında bulundu.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, partiler arasındaki ittifak görüşmeleri de hız kesmeden devam ediyor.

MUHARREM İNCE'DEN DİKKAT ÇEKEN KILIÇDAROĞLU ÇIKIŞI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı için adaylığını resmen açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lehine 'seçimlerden çekilebileceğini' söyledi.

"BEN ÇELEBİ ADAMIM, KADİR KIYMET BİLEN ADAMIM"

İnce, "İkinci tura ben ve Kemal Bey çıkarsak gerçekten çok eğlenceli olur. Ben çelebi adamım. Kadir kıymet bilen adamım. Bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım" dedi. İnce sözlerinin devamında, "Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim" ifadelerine yer verdi.

"MEMLEKETİN ÖNÜNE TAKOZ OLMAM"

Dün akşam yaptığı konuşmayı köşesinden aktaran Altaylı, İnce'nin kendisine bu sabah mesaj yolladığını ve şu açıklamayı yaptığını belirtti: "Hatay'a gidiyorum. Yolda sevgi seli var. 2018'deki gibiyim. Ama memleketin önüne takoz da olmam elbet. Ama Kemal Bey ile 2. tura kalırsak ve Recep Tayyip Erdoğan 3. olursa da şaşırmam. Bot hesaplarla bu ilgi olmaz."