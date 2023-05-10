Muharrem İnce'den yeni açıklama! Hakkındaki kaset iddialarına ateş püskürdü: Gazeteciler, savcılar neredesiniz?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hakkındaki kaset iddialarına ateş püskürdü. Gazetecilere ve savcılara çağrıda bulunan İnce, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz?" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyada gündeme getirilen kast iddialarına yaptığı paylaşımla adeta ateş püskürdü.

"GAZETECİLER, SAVCILAR NEREDESİNİZ?"

Paylaşımında İnce, şunları söyledi: "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz?

"BU AŞAĞILIK TERÖRİSTLERLE SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim."

NE OLDU?

Son zamanlarda sosyal medyada yayınladığı videolarda birçok tanınmış isme yönelik iddialarda bulunan Ali Yeşildağ'ın hedefinde bu kez 14 Mayıs seçimlerinden yarışacak dört adaydan biri olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce vardı.

"BU HALK HER ŞEYİ BİLMELİ"

Yeşildağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bel altı vurmayacaktım demiştim. Ancak şuan her şey mübah. Bu halk her şeyi bilmeli. Yarın saat 12:00'da Muharrem İnce'nin cinsel ilişki kasetinden bir bölüm paylaşacağım. Çocukları bu ekrandan uzak tutun" ifadelerini kullandı.

İNCE: BENİM ABDESTİMDEN ŞÜPHEM YOK

Yeşildağ'ın paylaşımına dakikalar sonra yine Twitter üzerinden yanıt veren İnce, "Elinizde hangi sahte belge, hangi sahte dekont, hangi sahte görüntü varsa; 1 dakika bile beklemeden yayınlayın. Benim abdestimden şüphem yok. Ömrüm sizin ağababalarınızla mücadele etmek ile geçti. Ne FETÖ'ye, ne PKK'ya, ne Hizbullah'a asla boyun eğmedim, eğmem. Hepinizle yargıda hesaplaşacağım" dedi.