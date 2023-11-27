Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkan adaylığı için başvurusunu yaptı

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkan adaylığı için başvurusunu CHP İl Başkanlığı'nda yaptı. Erkek, "Amacımız; Çanakkale'mizi, memleketimizi gözümüzün bebeği gibi korumak, bu kentin hak ve hukukunu korumaya devam etmek. Çanakkale'mizin vizyonuna uygun bir şekilde gelişmesi, büyümesi için hep birlikte çok çalışacağız. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyada Çanakkale'yi örnek bir kent yapacağız. Örnek bir belediyecilik yapacağız. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkan adaylığı için başvurusunu, bugün CHP İl Başkanlığı'nda yaptı. Erkek, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"2004'te Belediye Meclisi üyesiydim. Bu kentte, bu mahallede, bu sokaklarda doğduk, büyüdük. Bu kentte yaşayacağız, öleceğiz. Bu kente karşı sorumluluklarımız var. Mesleki birikimim, siyasi birikimim, Ankara'daki sekiz yıl milletvekilliğim ki bunun beş buçuk yılı genel başkan yardımcılığında geçmiştir. Oradaki bürokraside olsun, üst düzey siyasete olsun ilişkilerimi, tüm bu birikimimizi, Çanakkale için, kentimiz için hep birlikte yöneterek kullanacağız. Amacımız; Çanakkale'mizi, memleketimizi gözümüzün bebeği gibi korumak, bu kentin hak ve hukukunu korumaya devam etmek, Çanakkale'mizin vizyonuna uygun bir şekilde; tarih kenti, kültür kenti, turizm kenti, üniversite kenti Çanakkale olarak planlı bir şekilde gelişmesi, büyümesi için hep birlikte çok çalışacağız. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyada Çanakkale'yi örnek bir kent yapacağız. Örnek bir belediyecilik yapacağız. Bu kentin arka sokaklarında olacağız. Bu kentte, kent yoksulluğunu mutlaka yeneceğiz. Çok güzel şeyleri hep birlikte yapacağız. Çanakkale için ben hazırım, görüyorum ki Çanakkale de hazır, hemşerilerim de hazır. Her şey çok güzel olacak."