Muhalefete yakın anketçi Kemal Özkiraz son sonuçları açıkladı! İYİ Parti'deki kan kaybı gözden kaçmadı
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Muhalefete yakınlığıyla bilinen Avrasya Araştırma Şirketi'nin başkanı Kemal Özkiraz, son anket sonuçlarını paylaştı. Ankette en dikkat çeken parti İYİ Parti oldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 12.6 olarak ölçüldü. Daha önce yapılan anketler ise İYİ Parti'nin 15 ve 16 bandında gittiği görülüyordu.
Türk siyaseti Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında yaşananlar nedeniyle hareketli günler geçiriyor. Sürece yönelik ne diyeceği merak edilen İyi Parti'den "Tiyatro" yorumu gelirken, bu tartışmaların gölgesinde son anket sonuçları açıklandı.
Muhalefete yakınlığıyla bilinen anketçiler arasında yer alan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, son yaptıkları anket hakkında bilgi verdi. 2 bin 460 kişi ile ve yüz yüze mülakat yöntemiyle yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi.
"Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna kararsızlar dağıtılmadan önce seçmenlerin yüzde 28'i CHP, yüzde 27.1'i AK Parti, yüzde 11.6'sı İyi Parti, yüzde 9'u HDP, yüzde 5.4'ü MHP yanıtını verdi.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan sonuç ise İYİ Parti açısından iç açıcı olmadı. Önceki anketlerde yüzde 18'leri dahi gördüğü olan İYİ Parti'nin yüzde 12.6'ya kadar indiği görüldü. Bu kan kaybının partideki yaşanan değişimlerle ilgili olduğu iddia edildi.
Avrasya'nın anketine göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise diğer partiler şu şekilde sıralandı: CHP: Yüzde 30.5 AK Parti: Yüzde 29.5 İYİ Parti: Yüzde 12.6 HDP: Yüzde 9.9 MHP: Yüzde 5.7 DEVA: Yüzde 4.7 Zafer Partisi: Yüzde 2.2 Gelecek Partisi: Yüzde 1.9 Saadet Partisi: Yüzde 0.9 Yeniden Refah: Yüzde 0.7 TİP: Yüzde 0.5 Diğer: Yüzde 2.