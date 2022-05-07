Muhalefete yakın anketçi Kemal Özkiraz son sonuçları açıkladı! İYİ Parti'deki kan kaybı gözden kaçmadı

Türk siyaseti Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında yaşananlar nedeniyle hareketli günler geçiriyor. Sürece yönelik ne diyeceği merak edilen İyi Parti'den "Tiyatro" yorumu gelirken, bu tartışmaların gölgesinde son anket sonuçları açıklandı.

2 BİN 460 KİŞİ İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLDÜ

Muhalefete yakınlığıyla bilinen anketçiler arasında yer alan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, son yaptıkları anket hakkında bilgi verdi. 2 bin 460 kişi ile ve yüz yüze mülakat yöntemiyle yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi.

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE

"Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna kararsızlar dağıtılmadan önce seçmenlerin yüzde 28'i CHP, yüzde 27.1'i AK Parti, yüzde 11.6'sı İyi Parti, yüzde 9'u HDP, yüzde 5.4'ü MHP yanıtını verdi.

İYİ PARTİ'DE CİDDİ KAYIP VAR

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan sonuç ise İYİ Parti açısından iç açıcı olmadı. Önceki anketlerde yüzde 18'leri dahi gördüğü olan İYİ Parti'nin yüzde 12.6'ya kadar indiği görüldü. Bu kan kaybının partideki yaşanan değişimlerle ilgili olduğu iddia edildi.

CHP 30.5 ÇIKTI

Avrasya'nın anketine göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise diğer partiler şu şekilde sıralandı: CHP: Yüzde 30.5 AK Parti: Yüzde 29.5 İYİ Parti: Yüzde 12.6 HDP: Yüzde 9.9 MHP: Yüzde 5.7 DEVA: Yüzde 4.7 Zafer Partisi: Yüzde 2.2 Gelecek Partisi: Yüzde 1.9 Saadet Partisi: Yüzde 0.9 Yeniden Refah: Yüzde 0.7 TİP: Yüzde 0.5 Diğer: Yüzde 2.