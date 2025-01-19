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Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama
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Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, katıldığı televizyon programında, yapılan son kamuoyu araştırmasına göre vatandaşların şu anki tercihinin yüzde 36,5 ile AK Parti'den yana olduğunu söyledi.

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici tv100'de katıldığı canlı yayında erken seçim isteyen muhalefeti geri adım attırabilecek anketi paylaştı.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA CUMHUR İTTİFAKI KAZANIYOR"

"Türkiye'de şu an bir seçim olsa halen Cumhur İttifakı'nın seçimi kazandığını görebiliyoruz. Bu Pazar bir seçim olsa AK Parti yüzde 36,5, CHP yüzde 29,5, MHP yüzde 11,5 ve DEM Parti ise yüzde 9 oy alıyor. BBP gibi HÜDAPAR gibi partileri de üzerine eklediğimizde oran 50'nin üzerinde. Ben iktidarın yerinde olsam yarın bir seçim yaparım. Aslında iktidar şu anda seçim yapmak istemiyor. AK Parti istediği dönemde seçim yapmak istiyor, daha büyük bir oy oranı için orta ve uzun vadede bir planı var bence sayın Erdoğan'ın."

"ERKEN SEÇİMİN 2027'DE OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Ben en erken seçim 2027'de olabileceğini düşünüyorum. Suriye ile ilgili çok büyük bir kamuoyu desteği var Erdoğan'a. Bir kurtarıcı gibi görüyor. Muhalefet ise Suriye ile ilgili çok temkinli davrandı. Sırf Erdoğan karşıtlığıyla ilgili Suriye konusunda geri adım atıldı, bunlar yanlıştı. Geçmişteki Türkiye devleti yok. Şu anda Türkiye büyük bir stratejisi olan ülke konumuna geldi. Erdoğan terörle mücadelede bir parantez açtı Devlet Bahçeli ile beraber."

"KAMUOYUNUN YÜZDE 87.5'U ÖCALAN'IN 'SİLAH BIRAKIN' SÖZÜNÜ BEKLİYOR"

"Bu Öcalan'ın şartsız koşulsuz silah bırakması. Başta belki bu anlaşılamadı ama giderek kamuoyunda desteğin arttığını görüyoruz. Kamuoyunun yüzde 87 buçuğunun Öcalan'ın çıkıp silah bırakın sözünü beklediğini görüyoruz. Kürt seçmenin neredeyse yüzde 80'lik bir kesimi de Öcalan'ın böyle bir açıklama yapmasını istiyor. PKK zaten bitmiş. Temel sorun PKK ile birlikte uzantısı olan PYD'nin bölgede bir güç oluşturma ihtimali. Türkiye bu hedefi yerinde bitirmek istiyor."

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFurkan inci:

Tabii ki Halk Cumhur ittifakı diyecek belediyeye yönetemeyen insanlara devlet mi emanet edilir

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Haber YorumlarıYunus emre Genç:

ot yiyin ot verin akapeye!!!

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Haber Yorumlarıahmet celebi:

hangi halk bu.5 li cetenin yaverlerinemi sordun

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Haber YorumlarıSerkan Silingir:

yalancinin.......

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