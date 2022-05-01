Muhalefet, Cumhurbaşkanı adayı için olmazsa olmaz 3 kriter belirledi! İlk başta "seçilebilirlik" ilkesi var

İyi Parti, CHP, Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti tarafından kurulan 6'lı masa bir yandan parlamenter sisteme geçiş çalışmaları yaparken, diğer yanda da Cumhurbaşkanı adayında olması gereken kriterleri belirliyor. 6'lı masanın belirlediği "Seçilebilir", "Uzlaşmacı" ve "Fedakar" kriterleri arasında en çok ilk kriterin öne çıktığı belirtildi.

ORTAK ADAY VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

6'lı masanın 25 Nisan'da yapılan son toplantısında 'ortak cumhurbaşkanı' vurgu dikkat çekti. 6 kriter belirlenirken aday uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir isim olacak.

EN ÇARPICI KRİTER "SEÇİLEBİLİRLİK"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, yazılmayan 3 kriter daha var. Muhalefet kulislerine göre yazılmayan bu kriterlerin en başında "olmazsa olmaz" olarak ifade edilen "seçilebilirlik" yer alıyor.

UZLAŞMACI OLMASI ÖNEMLİ

İkinci önemli kriter de aslında "cumhurbaşkanlığını imha için" bu koltuğa oturacağı ifade edilen kişinin bırakma isteğini de en başta kabul etmiş bir isim olması. Kriterlere yazılmayan üçüncü özellik ise seçilecek kişinin koltuğa oturduktan sonra da 6'lı masada oturan tüm liderlerle ortak çalışma yürütebilecek nitelikleri taşıması.

Özetle ortak cumhurbaşkanı adayı, açıklanan 6 kriterin yanı sıra seçilebilecek, inebilecek, yetkileri paylaşacak bir isim de olacak.

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