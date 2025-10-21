Muhabire yanıtı gündem oldu! Beyaz Saray Sözcüsü'nden 'Annen seçti' açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bir muhabirin, Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası görüşmesi için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi kimin seçtiğine ilişkin sorusuna "Annen seçti." yanıtını vermesinin ardından, muhabiri "Trump'a saldıran solcu aktivist" olarak nitelendirdi.

Leavitt, ABD'de yayın yapan Huffington Post muhabiri S.V. Date'in " Budapeşte'yi kim seçti?" sorusuna "Annen seçti." karşılığını vermesinin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yazılı açıklama yaptı.

"UZUN SÜREDİR TRUMP'A SALDIRAN SOLCU AKTİVİST"

Muhabir S.V. Date'yi "uzun süredir Trump'a saldıran, Demokrat söylemlerini tekrarlayan bir solcu aktivist" olarak nitelendiren Leavitt, "Gerçek muhabir gibi davranan aktivistler mesleğe zarar veriyor." ifadesini kullandı.

SEMBOLİK ANLAM TAŞIDIĞINI BELİRTMİŞTİ

Öte yandan Huffington Post'un 17 Ekim tarihli haberinde muhabir Date, Sözcü Leavitt'e attığı mesajda, Trump'ın Ukrayna'da barış konulu görüşme için Budapeşte'yi seçmesinin sembolik anlam taşıdığını belirtmişti.

Date, aynı mesajda Ukrayna'nın nükleer silahlardan arınmasının ardından İngiltere, ABD ve Rusya tarafından 1994'te imzalanan Budapeşte Memorandumu'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dair güvence verdiğini hatırlatmasının ardından, Trump-Putin görüşmesi için bu kenti kimin seçtiğini sormuştu. Leavitt de buna yanıt olarak "annen seçti" cevabını vermişti.