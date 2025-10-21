Haberler

Muhabire yanıtı gündem oldu! Beyaz Saray Sözcüsü'nden "Annen seçti" açıklaması

Muhabire yanıtı gündem oldu! Beyaz Saray Sözcüsü'nden 'Annen seçti' açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Başkan Trump ile Rusya lideri Putin'in olası görüşmesi için Budapeşte'yi kimin seçtiğine yönelik soruyu yönelten muhabire "Annen seçti" yanıtını verdi. Leavitt büyük ses getiren yanıtla ilgili açıklama yaparak soruyu yönelten Huffington Post muhabirinin "Trump'a saldıran bir aktivist" olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bir muhabirin, Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası görüşmesi için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi kimin seçtiğine ilişkin sorusuna "Annen seçti." yanıtını vermesinin ardından, muhabiri "Trump'a saldıran solcu aktivist" olarak nitelendirdi.

Leavitt, ABD'de yayın yapan Huffington Post muhabiri S.V. Date'in " Budapeşte'yi kim seçti?" sorusuna "Annen seçti." karşılığını vermesinin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yazılı açıklama yaptı.

"UZUN SÜREDİR TRUMP'A SALDIRAN SOLCU AKTİVİST"

Muhabir S.V. Date'yi "uzun süredir Trump'a saldıran, Demokrat söylemlerini tekrarlayan bir solcu aktivist" olarak nitelendiren Leavitt, "Gerçek muhabir gibi davranan aktivistler mesleğe zarar veriyor." ifadesini kullandı.

SEMBOLİK ANLAM TAŞIDIĞINI BELİRTMİŞTİ

Öte yandan Huffington Post'un 17 Ekim tarihli haberinde muhabir Date, Sözcü Leavitt'e attığı mesajda, Trump'ın Ukrayna'da barış konulu görüşme için Budapeşte'yi seçmesinin sembolik anlam taşıdığını belirtmişti.

Date, aynı mesajda Ukrayna'nın nükleer silahlardan arınmasının ardından İngiltere, ABD ve Rusya tarafından 1994'te imzalanan Budapeşte Memorandumu'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dair güvence verdiğini hatırlatmasının ardından, Trump-Putin görüşmesi için bu kenti kimin seçtiğini sormuştu. Leavitt de buna yanıt olarak "annen seçti" cevabını vermişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz

Üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti! Üstelik Meclis'te
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErkan ÖZSOY:

Ne kadar seviyesiz, kendini bilmez Devlet temsilcisi vakarından yoksun mahluklar yönetir oldu dünyada söz sahibi devletleri

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAta_Mete:

Muhabir Budapeşte biletini kapmış-Anasınıda alıp gidecek!

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılacağı iddia edildi

"AK Parti'den teklif aldım" demişti! CHP liderini ziyaret etti
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Benzin istasyonunda uyuyakalan çalışanın görüntüsü viral oldu

Uyuyakalan istasyon çalışanı ayağa kalkınca olan oldu
Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılacağı iddia edildi

"AK Parti'den teklif aldım" demişti! CHP liderini ziyaret etti
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Rekabet Kurulu'ndan iki büyük şirkete dev ceza

Rekabet Kurulu'ndan iki dev şirkete rekor ceza
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Önceden rezervasyon almak şart
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Kötü komşu hem traktör hem müze sahibi yaptı

Bir ilginç hikaye! Kötü komşu hem traktör hem müze sahibi yaptı
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

Art arda yaşanan 3 olay milyonların gözünü bu ilçeye çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.