Muğla Ortaköy Mahallesinde Muhtarlık Seçimi İptal Edildi

Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesinde 31 Mart tarihinde yapılan muhtarlık seçimini kazanan Hüseyin Uçar'ın 'Memnu hakların iadesine' ilişkin kararı zamanında vermediği için Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etti.

1722 seçmeni bulunan Ortaköy'de 31 Mart seçiminde Tevfik Kıloğlu ile Hüseyin Uçar muhtar seçilebilmek için aday oldu. Yapılan seçim sonrasında 1722 seçmenin 822'si Hüseyin Uçar'a, 575 oy da eski muhtar Tevfik Kıloğlu'na çıktı. Seçim sonrasında eski muhtar Tevfik Kıloğlu, seçilen Hüseyin Uçar'ın sabıkalı olduğunu iddia ederek İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, "2024/2196 sayılı kararıyla, Adli sicil ve arşiv kaydının incelenmesinden; Muğla 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 27.10.2104 tarihli ve 2014/432 Esas, 2014/651 Karar sayılı ilamıyla Hüseyin Uçar'ın 5237 sayılı Kanun'un 86/1 maddesi uyarınca 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve bu cezanın 9/7/2015 tarihinde kesinleştiği, söz konusu mahkumiyet kararına ilişkin 16/4/2024 tarihinde memnu hakların iadesi kararı aldığı ve bu kararında 16/4/2024 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Yerleşik uygulamalarına göre seçimden sonra alınan memnu hakların iadesine ilişkin karar, geriye yürümez ve kişinin karar tarihinden önceki hukuki durumunda herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Ancak ilgili bundan sonra ki seçimlere yeterliliğine sahip bir kişi olarak katılabilir. Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde 31 Mart 2024 tarihinde Muğla İli Menteşe İlçesi Ortaköy Mahallesinde yapılan seçimde muhtar olarak seçilen Hüseyin Uçar'ın seçilmeye engel mahkumiyeti bulunduğu anlaşıldığından adı geçenin mazbatasının iptaline, muhtarlık seçiminin 2972 sayılı Kanun'un 33'ncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılmasına karar verilmesi gerekmiştir" denildi.

Muğla İl Seçim Kurulu Başkanı Ercan Arslan, "Muhtar seçilen kişi sabıkasını bildiği halde seçim öncesinde Seçim Kuruluna vermesi gereken 'memnu hakların iadesi' evrakını zamanında vermediği için YSK böyle bir karar verdi. Sanıyorum Türkiye'de bir iki yerde bundan dolayı seçim yenilenecek. 2 Haziran'da Ortaköy'de seçim yenilenecek. Seçilen muhtar yeniden aday olabilir" dedi. - MUĞLA