'CHP'li Başkan ile fotoğraf paylaşan il müdürü görevden alındı' iddiası

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aralarında Muğla'nın da olduğu 11 ilin müdürleri görevden alındı.

GÖREVİNDEN ALINDI, ANKARA'YA ATANDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı imzası taşıyan 20 Ocak tarihli 'görevlendirmeler' konulu yazı da geçtiğimiz Kasım ayında ikinci kez göreve başlayan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ın Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nde görevlendirildiği bilgisi yer aldı. Saylak'ın yerine ise Tarım Reformu Genel Müdürlüğü emrinde Tarım ve Orman Uzmanı olarak görev yapan Seyfettin Baydar getirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Saylak ise yazının henüz kendisine gelmediğini söyledi.

CHP'Lİ BAŞKAN İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞMASININ ARDINDAN GÖREVDEN ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Saylak'ın, 20 Ocak tarihinde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nü ziyaret eden ve müdürlüğün anı defterini imzalayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras ile fotoğraf çektirip, kişisel sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından görevden alındığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Saylak, 2019 yılında AK Parti'den Milas Belediye Başkanlığı adayı olmuş ancak seçimi CHP'nin adayı Muhammet Tokat kazanmıştı. Seçimin ardından İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görevine başlayan Barış Saylak, 2024 yerel seçimleri öncesinde de Milas Belediye Başkan aday adaylığı için istifa etmişti. Aday gösterilmeyen Barış Saylak, gözyaşları içinde veda ettiği müdürlük görevine geri dönmüş ve AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın'a teşekkür ederek, "Girişimleri ve destekleri için şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.