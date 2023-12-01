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Muğla'da Rüşvet Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

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Muğla'da rüşvet operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Müteahhitlik yapan Hüseyin Örki, Arkeoloji Rapor Düzenleme Uzmanı Mutlu Temiz'in kendisinden rüşvet istediğini iddia etti. Soruşturma devam ediyor.

ESMA TURAN

Muğla'da, rüşvet operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde müteahhitlik yapan Hüseyin Örki, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nde Arkeoloji Rapor Düzenleme Uzmanı olarak görev yapan Mutlu Temiz'in, SİT alanındaki arsaya inşaat yapılması yönünde olumlu rapor düzenleyeceği gerekçesiyle kendisinden 80 bin lira rüşvet istediğini ileri sürüp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Menteşe ilçe merkezinde Hüseyin Örki'den önceden seri numaraları alınan 80 bin lirayı teslim alan Mutlu Temiz'i suçüstü yakaladı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine Muğla Müzesi eski müdürü Musa Ötenen de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Söz konusu kişilerin hangi projeler için rüşvet aldıkları, rüşvet verenlerin kimler oldukları ise araştırılıyor.

Kaynak: ANKA / Politika

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