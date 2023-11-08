Muğla'da Milas Belediye Başkanı Kim Olmalı? Anket Sonuçları Açıklandı

Muğla'nın en büyük ilçelerinden biri olan Milas'ta yapılan anket sonucunda, CHP adayı Mehmet Günlük ilk sırada yer alırken, mevcut belediye başkanı Muhammet Tokat ise sadece 503 oy aldı.

Yerel seçimlere 5 aydan daha az bir süre kala Muğla'da siyaset de hareketlenmeye başladı. Muğla'nın en büyük ilçelerinden biri olan ve 148 bin kişinin yaşadığı Milas'ta yayın Yapan Karya Haber tarafından düzenlenen 'Milas Belediye Başkanı Kim olmalı' anketinin sonuçları açıklandı. Yaklaşık 73 bini kadın 75 bini de erkek olmak olmak üzere 148 bin kişinin yaşadığı ilçede 22 bin 614 kişi ile yapılan ankette mevcut Belediye başkanı Muhammet Tokat'ı sadece 503 kişinin tekrar belediye başkanı olarak görmek istediği belirtildi.

Anketi yapan yayın kuruluşu temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, "Anketimizde oldukça hassas davrandık. Yapılan anket sonucu CHP adayı olarak öne çıkan Milaslı Akademisyen Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Günlük, 18 bin 736 oy ile ilk sırada yer alırken, İYİ Partili Milas Süt Üreticiler Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin ise bin 749 oy ile ikinci sırada yer aldı. AK Partili iş insanı Fahri Acar'ın bin 626 oy aldığı ankette mevcut Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise 503 oy aldı" açıklamasında bulundu. - MUĞLA