MSB: Doğu Akdeniz'de İnsani Yardım Faaliyetleri Devam Ediyor

Türkiye, Doğu Akdeniz'de sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

MSB: ( Doğu Akdeniz'deki İnsani Yardım Faaliyetlerine ilişkin) Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır.

