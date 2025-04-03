Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu
Nisan ayı için kirada tavan zam oranı belli oldu

İşte Nisan ayı için kira tavan zam oranı
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almadı

Ekonomik savaş başlatan Trump'ın listesinde yer almayan tek ülke

MSB'den Suriye Gelişmeleri Hakkında Önemli Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki gelişmelere ilişkin resmi açıklamalar dışındaki bilgilerin dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları Suriye'de yaşandığı iddia edilen gelişmelere ilişkin, "Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemelidir" açıklamasında bulundu.

MSB kaynakları Suriye'de yaşandığı iddia edilen gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık kaynakları resmi açıklamalar dışındaki paylaşımların dikkate alınmaması gerektiğini belirterek, "Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.