MSB: Irak'ın Kuzeyinden Kaçan 5 PKK'lı Teslim Oldu

MSB: Son bir hafta içerisinde; Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

MSB: Sınır emniyeti faaliyetleri kapsamında ise, son bir hafta içerisinde, 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 239 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 496 olmuştur.

MSB: Son bir haftada engellenen 869 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 45 bin 159'a ulaşmıştır.

MSB: Suriye Harekat Alanlarında devam eden 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında, son 1 haftada Menbic bölgesinde imha edilen 11 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte, imha edilen tünel uzunluğu Tel Rıfat ve Menbic dahil 528 kilometre olmuştur.

MSB: 12 Mehmetçiğin şehit olduğu olayla ilgili idare tahkikat süreci tamamlandı. Pençe Serisi Harekatların başladığı 2019 yılından, olayın yaşandığı 6 Temmuz 2025 tarihine kadar, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 3 bin 764 mağaranın arama/tarama ve imhasının gerçekleştirildiği, daha önce böyle bir olayın meydana gelmediği, olayın yaşandığı mağaranın girilen 3 bin 765'inci mağara olduğu, mağara operasyonlarının icrasına uygun olarak oluşturulan ekibin (METİ/PMKİ timi dahil) birlikte mağara arama tarama eğitimi aldığı, arama/tarama ekibi ve keşif köpeği ile 1-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında olayın meydana geldiği mağarada icra edilen keşif ve arama-tarama faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz emareye rastlanmadığı, olayın meydana geldiği 6 Temmuz günü keşif köpeğinin mağaraya gönderildiği; olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı, müteakiben mağaraya usulüne uygun olarak girildiği ve arama-tarama faaliyetine başlandığı anlaşılmıştır.

MSB: (12 Mehmetçiğin şehit olduğu olayla ilgili) Özellikle son 10 yılda elde edilen tecrübeler ışığında yapılan incelemeler neticesinde; olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir.

MSB: (12 Mehmetçiğin şehit olduğu olayla ilgili) Sonuç olarak yaşanan bu olay; istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş; istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır. Ender karşılaşılan bu olay sonrası, benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmış, ilave önlemler ivedilikle hayata geçirilmiş ve idari tahkikat sonuç raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir.

MSB Kaynakları: (Suriye'deki son durum ile ilgili) SDG terör örgütünün 10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediği sahada görülmektedir. Suriye'nin güneyinde meydana gelen çatışmalardan güç alarak terör örgütü SDG'nin de son dönemde sesinin gür çıktığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG'nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir.

MSB Kaynakları: Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadelesini desteklemeye, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürmeye devam etmekteyiz.

MSB Kaynakları: İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda 2 Mehmetçiğimizin şehit olduğu olayla ilgili Adli Tıp Kurumu raporundan gelecek rapor beklenmektedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi resmi açıklamalar dışında, sosyal medyada gündeme getirilen yalan, çarpıtılmış ve algı oluşturmaya yönelik iddialara itibar edilmemelidir.