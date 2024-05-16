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Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve AB Referandumu Tarihi Belli Oldu

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Moldova Parlamentosu, cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Avrupa Birliği'ne (AB) katılım referandumunun 20 Ekim'de yapılmasını kabul etti. Seçmenler, AB'ye entegrasyonun Moldova Cumhuriyeti'nin stratejik hedefi olduğunu oylayacak.

Moldova Parlamentosu, cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Avrupa Birliği'ne (AB) katılım referandumunun 20 Ekim'de yapılmasını kabul etti.

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ile AB'ye katılım referandumunun tarihi belli oldu. Moldova parlamentosu, cumhurbaşkanlığı seçimleri ile AB'ye katılım referandumunun 20 Ekim'de yapılmasını kabul etti.

Moldova'da seçmenler, "Avrupa Birliği'ne entegrasyonun Moldova Cumhuriyeti'nin stratejik hedefi" olduğunun anayasaya eklenmesi teklifine "Evet" veya "Hayır" oyu kullanacak. Konuya ilişkin teklif, bugün 101 sandalyeli parlamentoda 56 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Rusya yanlısı partilerden çok sayıda milletvekili oylamayı boykot ederken, 4 milletvekili de aleyhte oy kullandı.

Avrupa Konseyi, geçtiğimiz yıl aralık ayında Ukrayna ile birlikte Moldova ile katılım müzakerelerine başlanmasına karar vermişti.

Moldova'nın AB yanlısı Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamış ve eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Moldova'yı Rusya'nın nüfuz alanından çıkarmaya yönelik adımlar atmıştı. Sandu, Rusya tehdidine karşı mart ayında Fransa ile bir savunma işbirliği anlaşması da imzalamıştı.

Rusya yanlısı muhalefet partileri, Sandu'nun Avrupa Birliği'ne entegrasyon politikasını desteklemiyor. Muhalifler, Sandu'nun AB referandumunu cumhurbaşkanlığı seçimleri ile aynı gün gerçekleştirme adımının amacının, seçilme şansını artırmak olduğunu ileri sürüyor. Muhalefet partileri, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesini ve referandumun ertelenmesini talep ediyor. - KİŞİNEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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