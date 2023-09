MİT, PKK/YPG'nin Suriye askeri eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem ve saldırı yapmak üzere eğitim faaliyetleri yürüten PKK/ Ypg'nin sözde Suriye askeri eğitim sorumlusu 'Serhat Serhildan' kod adlı Muhtesim Akyürek'i Suriye'de etkisiz hale getirdi.

MİT, sahadaki istihbarat ve kaynak ağı sayesinde son dönemde Suriye sahasında, çok sayıda başarılı operasyon gerçekleştirdi. MİT, bu operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Suriye sınırında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine yönelik saldırı ve eylem planlamak üzere eğitim veren örgüt yöneticilerine yönelik çalışmalar kapsamında, PKK/YPG'nin sözde Suriye askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek, hedef olarak belirlendi. Son dönemde eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek kaybettiği kadroların yerine yenilerini yetiştirmeyi amaçlayan örgütün eğitim sorumlusu takibe alındı. Suriye'nin kuzeyindeki Amude'de eğitim faaliyetleri içerisinde sorumlu düzeyde görev aldığı belirlenen örgüt yöneticisinin temas ve faaliyetleri, MİT'in sahadaki kaynakları aracılığıyla an be an takip edildi. Sahadan elde edilen istihbarat ve verilerin analiz edilmesiyle gerçekleştirilen operasyonla 'Serhat Serhildan' kod isimli Muhtesim Akyürek etkisiz hale getirildi.

2015 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan Muhtesim Akyürek, bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldı. Akabinde Suriye'de faaliyetlerini sürdüren terörist, örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularındandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Muhtesim Akyürek, PKK/YPG'nin eğitim faaliyetleri bakımından önemli bir örgüt yöneticisiydi. Söz konusu örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmesiyle PKK'nın bölgedeki eğitim faaliyetlerin sekteye uğrayacağı belirtildi.