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MİT Başkanı Kalın, Mısırlı mevkidaşı Reşad ile bir araya geldi

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze'de kalıcı barış, ateşkes süreci ve ikili ilişkiler ele alındı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile Ankara'da bir araya geldi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile dün Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, Gazze Şeridi'nde kalıcı barış ve ateşkes sürecine ilişkin yol haritası ele alınırken, ihlallerin önlenmesinde, koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesine devam edilmesi konusunda mutabık kalındı. Görüşmede ayrıca Türkiye-Mısır ikili ilişkileri, Sudan, Libya ve Somali'deki gelişmeler de ele alındı. Kalın, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

HAMAS LİDERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ İDDİASI

Mısır basını ise Kalın ve Reşad'ın ayrıca Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya ve Hamas liderlerinden Muhammed Hasan ile görüştüğünü öne sürdü. Haberlerde, Hamas liderlerinin Gazze barış planının uygulanması ve engellerin aşılmasına yönelik olan tam desteklerini yineledikleri bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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