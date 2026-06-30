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MİT Başkanı Kalın Mısır'da

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı ve Hamas liderleriyle bir araya gelerek Gazze'de kalıcı barış ve ateşkes sürecini ele aldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas liderleri Halid Meşal, Halil el-Hayya ve Muhammed Hasan ile bir araya geldi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'da temaslarda bulundu. Kalın, başkent Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya ve Hamas liderlerinden Muhammed Hasan ile bir araya geldi. Mısır basını, görüşmede Gazze Şeridi'nde kalıcı barış ve ateşkes sürecine ilişkin yol haritasının ele alındığını aktararak, Hamas liderlerinin söz konusu planın uygulanması ve engellerin aşılmasına yönelik tam desteklerini yinelediklerini bildirdi. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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