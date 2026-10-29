Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MİT Başkanı Kalın: "Cumhuriyetimiz her daim ortak geleceğe duyduğumuz inancın mührü olmaya devam edecektir"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, "Cumhuriyetimiz her daim bağımsızlık irademizin tezahürü, birlik ve beraberlik ruhumuzun timsali, ortak geleceğe duyduğumuz inancın mührü olmaya devam edecektir" dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, "Cumhuriyetimiz her daim bağımsızlık irademizin tezahürü, birlik ve beraberlik ruhumuzun timsali, ortak geleceğe duyduğumuz inancın mührü olmaya devam edecektir" dedi.

Kalın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, aziz milletimizin yazdığı şanlı destanı; büyük bir gurur, derin bir minnet ve sonsuz bir saygıyla yad ediyorum. Cumhuriyetimiz her daim bağımsızlık irademizin tezahürü, birlik ve beraberlik ruhumuzun timsali, ortak geleceğe duyduğumuz inancın mührü olmaya devam edecektir. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak bu şuurla; devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği, ülkemizin bağımsızlık ve egemenliği için azim ve kararlılıkla, vakardan ve sadakatten ödün vermeksizin görevimizi sürdürüyoruz. Bu kutlu günde; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması için her daim seferberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı

Mide bulandıran sır telefonundan çıktı! Otel odasında öğrencisiyle...
Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım

Canlı yayında olay sözler: Yakacağım kendimi
Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı

Yeşilçam'ın cesur güzeliydi! Son hali şaşırttı
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata

68 kişinin öldüğü kazanın nedeni hayli vahim! Ses kayıtları sızdı
İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var

Seçim bitti, ortalık karıştı! Sokağa inen kalabalığın 2 isteği var
Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı! Gerekçesini kendi açıkladı

Sahnelere dönme hayali başka bahara kaldı
Kuzey Kore'den savaş provası gibi hamle! 10 füze fırlatıldı

Dünyayı tedirgin eden haber! Peş peşe 10 füze ateşlediler
Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar

Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar