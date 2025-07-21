MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Lideri Bahçeli'yi Ziyaret Etti

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Kalın'ı kapıda karşıladı. Baş başa yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında yapılan çalışmaların ele alındığı belirtildi.