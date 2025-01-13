MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Hamas arasında kritik görüşme

Türkiye, Ekim 2023'ten beri İsrail saldırısı altında olan Gazze'deki siviller için ateşkes görüşmelerine devam ediyor.

GÜNDEM GAZZE'DE ATEŞKES

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri konusundaki telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, müzakerelerde kat edilen mesafe ve gelinen nokta ele alındı. Görüşmede ateşkes çabalarının sürdürülmesinde mutabık kalındı.