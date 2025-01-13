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MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Hamas arasında kritik görüşme

MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Hamas arasında kritik görüşme
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeleri değerlendirmek için Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile görüştü. Görüşmede, müzakerelerde kat edilen mesafe ve gelinen son nokta ele alındı. Ateşkese ulaşılması için çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Türkiye, Ekim 2023'ten beri İsrail saldırısı altında olan Gazze'deki siviller için ateşkes görüşmelerine devam ediyor.

GÜNDEM GAZZE'DE ATEŞKES

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri konusundaki telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, müzakerelerde kat edilen mesafe ve gelinen nokta ele alındı. Görüşmede ateşkes çabalarının sürdürülmesinde mutabık kalındı.

Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Politika
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