MİT Başkanı İbrahim Kalın Hakkari'yi Ziyaret Etti
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hakkari, Yüksekova ve Çukurca bölgelerine yaptığı ziyarette, güvenlik konuları ve sınır hattı ile ilgili görüşmelerde bulundu.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari, Yüksekova ve Çukurca bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdi.
MİT Başkanı Kalın, Hakkari Valisi Ali Çelik, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, diğer askeri ve mülki idare yetkilileri ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde, Irak, İran ve Suriye sınır hattının güvenliği, alınan önlemler, bu bölgelerde bulunan üs noktaları, bölgedeki son durum ve gelişmeler detaylı olarak ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika